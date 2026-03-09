क्या खुशी को महसूस करने के लिए दु:ख आवश्यक है?

डॉ. राजेश के. पिलानिया - प्रोफेसर, मैनेजमेंट डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
मानव जीवन अनेक प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होता है, जो हमारे अनुभवों को गहराई और अर्थ प्रदान करती हैं। कुछ भावनाएं सुखद होती हैं, जैसे आनंद, शांति और संतोष, जबकि कुछ भावनाएं असुविधाजनक होती हैं, जैसे दु:ख और भय। दोनों ही प्रकार की भावनाएं जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई भावनाओं का विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मानव अस्तित्व, सीखने की क्षमता और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत किया।
यह लेख दो ऐसी भावनाओं पर केंद्रित है जिन पर अक्सर साथ-साथ चर्चा होती है- खुशी और दु:ख। अधिकांश लोग खुशी को जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। वहीं दु:ख भी एक स्वाभाविक और अर्थपूर्ण भावना है। यह हानि का संकेत दे सकता है, आत्मचिंतन को बढ़ावा दे सकता है और व्यक्ति को सहायता या समझ की तलाश के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर भी, दु:ख से जुड़ी कुछ धारणाएं उसके महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं या उसे गलत रूप में समझती हैं। पहली धारणा कि खुशी को महसूस करने या उसका मूल्य समझने के लिए दु:ख आवश्यक है। इस धारणा के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते। शोध बताते हैं कि खुशी का अनुभव करने या उसकी सराहना करने के लिए दु:ख का अनुभव अनिवार्य नहीं है। लोग बिना किसी पूर्व दु:ख के भी खुशी को महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा, सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं किसी एक ही पैमाने के दो छोर नहीं हैं; वे एक-दूसरे से स्वतंत्र भी हो सकती हैं और एक साथ भी अनुभव की जा सकती हैं। हां, कभी-कभी तुलना के कारण सुखद अनुभव अधिक स्पष्ट महसूस हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि खुशी के लिए दु:ख जरूरी है। दूसरी धारणा कि लोग दु:ख से सीखते हैं, खुशी से नहीं। सीखना केवल दु:ख पर निर्भर नहीं करता। आधुनिक शोध यह स्पष्ट करते हैं कि सीखने के लिए दु:ख न तो आवश्यक है और न ही सर्वोत्तम माध्यम। तीसरी धारणा कि दु:ख रचनात्मकता को जन्म देता है। इस धारणा का भी शोध में लगातार समर्थन नहीं मिलता। रचनात्मकता पर किए गए अनेक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि सकारात्मक भावनात्मक अवस्थाएं रचनात्मक सोच को कुछ हद तक बढ़ावा देती हैं, जबकि दु:ख और अन्य नकारात्मक भावनाएं ऐसा भरोसेमंद रूप से नहीं करतीं।
यह सही है कि कुछ लोग दु:ख के समय अधिक आत्मचिंतनशील हो जाते हैं, और कुछ स्थितियों में धैर्य भी बढ़ सकता है, लेकिन दु:ख को रचनात्मकता या नवाचार का स्थायी स्रोत नहीं माना जा सकता। दु:ख जरूरी है, लेकिन उसे महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए। दु:ख का अनुभव मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अल्पकालिक दु:ख का भावनात्मक और सामाजिक महत्व हो सकता है। लेकिन जब दु:ख लंबे समय तक बना रहता है या अत्यधिक हो जाता है, तो वह सामाजिक जीवन में कठिनाइयों और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से जुड़ जाता है। दु:ख को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन उसे आदर्श बनाना या अनावश्यक महत्व देना उचित नहीं है।
खुशी क्यों महत्वपूर्ण है? व्यापक शोध यह दर्शाते हैं कि खुशी और समग्र कल्याण बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मजबूत संबंधों और जीवन में बेहतर कार्यक्षमता से जुड़े होते हैं। सकारात्मक भावनाएं समय के साथ मानसिक लचीलापन और सहायक सामाजिक संबंधों के निर्माण में मदद करती हैं। यह संबंध एक-तरफा नहीं है; अच्छा स्वास्थ्य और स्थिर रिश्ते भी खुशी को बढ़ाते हैं। कोई भी धारणा- विशेषकर वे जो भावनात्मक रूप से आकर्षक लगती हैं- बिना जांच-पड़ताल के स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। यह बात केवल खुशी और दु:ख तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर विषय पर लागू होती है। आवश्यक है कि हम धारणाओं पर प्रश्न उठाएं, विश्वसनीय शोध को देखें और अपने विवेक का उपयोग करें। दु:ख करुणा और समझ का पात्र है, लेकिन उसे खुशी, सीखने या रचनात्मकता की अनिवार्य शर्त मानना सही नहीं है। एक संतुलित और स्वस्थ जीवन के लिए भावनाओं को सही रूप में समझना और वैज्ञानिक सोच के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है।
बड़ी खबरेंView All
ओपिनियन
ट्रेंडिंग