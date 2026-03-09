संपादकीयः सुरक्षा बलों से सीखें पर्यावरण संरक्षण

यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने प्रकृति में योगदान का यह काम देश की सुरक्षा के अपने मूल काम की कीमत पर नहीं किया है। इसका प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है कि देश की सुरक्षा इन बलों के लिए सर्वोपरि है, जिसके लिए वे हर समय सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने यह दर्शाया है कि अपने मूल काम को पूरा करते हुए भी कई मानव हितैषी कार्य किए जा सकते हैं। इस तरह के कार्य का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल और अद्र्ध सुरक्षा बलों के जवान कई जगह सामाजिक कुरीतियां दूर करने, शिक्षा के प्रचार-प्रसार, चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सहित कई कार्यों में योगदान करते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का काम इसी कड़ी में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो सभी के लिए प्रेरणादायी है और ऐसे कई समाजोपयोगी कार्यों के मार्ग प्रशस्त करेगा। नित-प्रतिदिन विकास के पथ पर प्रगति और इसमें कंक्रीट के जंगलों का निरंतर फैलाव हरियाली को लीलता जा रहा है। हर साल अरबों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। तापमान में होती जा रही बढ़ोतरी और ग्लोबल वार्मिंग की बिगड़ती स्थिति इसका प्रमाण है कि काटे जा रहे पेड़ों के अनुपात में भरपाई नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर इसमें दोष सरकारों और सरकारी नीतियों का है, पर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इसे सिर्फ सरकार का काम समझकर चुप बैठना गवारा नहीं किया। वे इस मैदान में कूदे और पर्यावरण संरक्षण में जुट गए।