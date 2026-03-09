श्रमशक्ति नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बनें महिला किसान

बीज संरक्षण, जैविक खेती, जल प्रबंधन और पोषण आधारित कृषि जैसी पद्धतियां अक्सर महिलाओं के अनुभव और ज्ञान से ही विकसित हुई हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला किसान केवल जलवायु परिवर्तन की पीडि़त नहीं, बल्कि समाधान की वाहक भी हैं। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि कृषि नीतियों में महिलाओं की भूमिका को केंद्र में रखा जाए। महिला किसानों को प्रशिक्षण, तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच मिलनी चाहिए। कृषि विस्तार सेवाओं में लैंगिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि महिलाओं की वास्तविक जरूरतों को समझकर योजनाएं बनाई जा सकें। भूमि अधिकार, वित्तीय समावेशन और बाजार तक सीधी पहुंच, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिन पर महिला किसान का सशक्तीकरण टिक सकता है। इसके साथ ही कृषि बजट और योजनाओं में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना समय की आवश्यकता है। महिला किसान को केवल श्रमशक्ति के रूप में नहीं, बल्कि कृषि विकास की निर्णायक शक्ति के रूप में पहचान देना आवश्यक है।