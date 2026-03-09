आपकी बात: बढ़ती गर्मी और लू से बचाव के लिए क्या विशेष कदम उठाने चाहिए?

बढ़ती गर्मी और लू से बचाव के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना आवश्यक है। खाली पेट धूप में बाहर निकलने से बचें और हल्के, ढीले व सूती कपड़े पहनें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में जाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इस समय तापमान अधिक होता है। बाहर जाते समय सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकना उपयोगी है। आहार में छाछ, नींबू पानी और ताजे फलों को शामिल करना शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करता है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। - डॉ. अभिनव शर्मा, झालावाड़