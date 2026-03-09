ऐसे थे कुलिश जी: बटुआ उल्टा कर उड़ेल दिए थे रुपए



जब गोडावण की प्रजातियों पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया तो वन विभाग और अन्य लोगों ने मेरे विचार की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ऐसा कैसे संभव है। तब कुलिश जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा- काम जारी रखो। सम्मेलन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) पर डाक विभाग के जरिए एक डाक टिकट का प्रकाशन करना तय हुआ, जिसका लोकार्पण हमने कुलिश जी के हाथों कराया, जो उस समय सरकारी पक्ष को काफी अखरा था। इस सम्मेलन के बाद जब मैंने 'बस्टर्ड इन डिक्लाइन' पुस्तक लिखी तो कुलिश जी का लेख प्रमुख रूप से शामिल किया। इस पुस्तक की बिक्री से सोसायटी का खर्च कई साल तक चलता रहा। वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर हमारी मुहिम में कुलिश जी का सहयोग लगातार बना रहा। वे इस सोसायटी के अध्यक्ष भी रहे।