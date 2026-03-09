Book Stree ki Divyata : पुस्तक ‘स्त्री की दिव्यता’ पर आज होगा विषय विवेचन, मां पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव में अन्य कार्यक्रम भी होंगे

Book Stree ki Divyata : जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्प ग्राम में मां पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को सुबह 10.30 बजे राजस्थान पत्रिका के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री की दिव्यता’ पर विषय विवेचन होगा। इस पुस्तक का विमोचन रविवार को ही दिल्ली में हुआ है। पहली बार इस पुस्तक पर विवेचन ‘शक्ति वंदन’ कार्यक्रम में होगा।