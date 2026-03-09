Rajasthan Road Accident: भीषण सड़क हादसे में शकुन ग्रुप के MD की मौत, जयपुर में आज होगा अंतिम संस्कार

वल्लभ माहेश्वरी ने अपने पिता रूपचंद माहेश्वरी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए शकुन ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में समूह ने न केवल कारोबारी विस्तार किया, बल्कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वल्लभ माहेश्वरी की विशेष आस्था ब्रज क्षेत्र में रही। उन्होंने गिरिराजजी (गोवर्धन) और वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भव्य आश्रमों का निर्माण करवाया। उन्होंने होटल और रिसॉटर्स के निर्माण की दिशा में काम किया। उनके प्रयासों से समूह ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कम ही समय में मजबूत उपस्थिति दर्ज की।