सीएम भजनलाल का ‘सुरक्षा घेरा’ अचानक बदला, महिला कमांडोज ने संभाली कमान, जानें क्या है बड़ी वजह?

इस खास बदलाव पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह केवल एक दिन का बदलाव नहीं, बल्कि प्रदेश की बेटियों की क्षमता पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया और अपने सार्वजनिक संबोधन में कहा कि राजस्थान की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, और सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य में उनकी दक्षता पर हमें गर्व है।



मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए यह संदेश दिया कि राज्य की 'डबल इंजन' सरकार महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।