Rajasthan News : जोधपुर-जयपुर ट्रेन की कमान पूरी तरह महिला हाथों में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे की अनूठी पहल

दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज ( 8 March ) मनाया जा रहा है, और इस मौके पर राजस्थान के जोधपुर रेल मंडल ने 'नारी शक्ति' को समर्पित एक शानदार आयोजन किया। जोधपुर से जयपुर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 14813 आज पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों के भरोसे पटरी पर दौड़ी। लोको पायलट से लेकर गार्ड और चेकिंग स्टाफ तक, इस ट्रेन के संचालन की हर जिम्मेदारी महिलाओं ने बखूबी संभाली।