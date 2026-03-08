8 मार्च 2026,

रविवार

जयपुर

राजस्थान में ‘एविएशन क्रांति’, अब इन 4 शहरों को मिलेंगे नए एयरपोर्ट ! आई ये बड़ी अपडेट 

राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर, भजनलाल सरकार ने प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को 'सुपरफास्ट' ट्रैक पर लाने का मास्टरप्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच हुई इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब राजस्थान का आकाश नए और आधुनिक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों से गुलजार होगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 08, 2026

राजस्थान की 'डबल इंजन' सरकार ने मरूधरा के भविष्य को नई उड़ान देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू की शनिवार को जयपुर में हुई हाई-प्रोफाइल बैठक में राजस्थान के चार प्रमुख शहरों— डीग-कुम्हेर, सिरोही, सीकर और भिवाड़ी में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (Greenfield Airports) की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।

इन 4 जिलों की बदलेगी सूरत: विकास को लगेंगे पंख

राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों को हवाई मानचित्र पर लाने का फैसला किया है जो पर्यटन और व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

  • सीकर (खाटूधाम और शेखावाटी): सीकर में एयरपोर्ट बनने से खाटूश्यामजी और सालासर बालाजी आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा।
  • सिरोही (माउंट आबू): प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू तक पर्यटकों की पहुंच अब आसान हो जाएगी, जिससे पर्यटन आय में भारी उछाल आएगा।
  • डीग-कुम्हेर (ब्रज भूमि): 'महलों के शहर' डीग को एयरपोर्ट से जोड़कर ब्रज टूरिज्म सर्किट को वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी।
  • भिवाड़ी (औद्योगिक हब): दिल्ली-एनसीआर से सटे भिवाड़ी में एयरपोर्ट बनने से व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक निवेश (Investment) को बड़ी रफ्तार मिलेगी।

मुख्यमंत्री का विजन: आरसीएस उड़ान योजना से जुड़ेंगे जिले

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की कार्ययोजना प्रदेश के हर कोने को सुगम एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की है।

  • सूरतगढ़ और लालगढ़: सीएम ने सूरतगढ़ में सिविल एन्कलेव की स्थापना और लालगढ़ हवाई पट्टी के विस्तार के लिए विशेष निर्देश दिए हैं।
  • उत्तरलाई एयरपोर्ट: बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्कलेव और एप्रोच रोड के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा गया है।
  • प्रवासियों को लाभ: मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इससे न केवल आपात स्थिति में वैकल्पिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी अपने गांव-शहर आने में आसानी होगी।

लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री की बड़ी सलाह

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैठक में जोर देते हुए कहा कि राजस्थान के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए धार्मिक, शिक्षण और वाणिज्यिक केंद्रों पर सुगम पहुंच के लिए नए घरेलू एयरपोर्ट अनिवार्य हैं।

वहीं, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राजस्थान को एक 'स्वतंत्र नागरिक उड्डयन निदेशालय' के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र बॉडी होने से प्रदेश में हवाई सेवाओं का संचालन, नियंत्रण और विस्तार बहुत तेजी से हो सकेगा।

डबल इंजन सरकार का साझा प्रयास

यह बैठक केंद्र और राज्य के बीच बेहतरीन समन्वय का प्रतीक है। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विपिन कुमार और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन जैसे दिग्गज अधिकारी भी मौजूद रहे। इस साझा प्रयास का उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 'हवाई रफ्तार' देना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Mar 2026 02:34 pm

Published on:

08 Mar 2026 02:33 pm

