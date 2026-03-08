राजस्थान में ‘एविएशन क्रांति’, अब इन 4 शहरों को मिलेंगे नए एयरपोर्ट ! आई ये बड़ी अपडेट 

राजस्थान की 'डबल इंजन' सरकार ने मरूधरा के भविष्य को नई उड़ान देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू की शनिवार को जयपुर में हुई हाई-प्रोफाइल बैठक में राजस्थान के चार प्रमुख शहरों— डीग-कुम्हेर, सिरोही, सीकर और भिवाड़ी में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (Greenfield Airports) की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।