भारत-अमरीका ट्रेड डील: शुल्क बहस से परे रणनीतिक संतुलन की कहानी

भारत-अमरीका व्यापार समझौते को एक लेन-देन संबंधी समझौते के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिबंधों के तहत संबंधों के पुनव्र्यवस्थापन के रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। शुल्क वृद्धि, कानूनी विवादों और रणनीतिक विचलन से भरे एक वर्ष के बाद, दोनों पक्ष एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए, जहां निष्क्रियता की लागत समझौते की लागत से अधिक होने लगी थी। यह समझौता सभी मतभेदों को हल करने का दावा नहीं करता है, बल्कि, यह अविश्वास के संरचनात्मक मतभेद में तब्दील होने से पहले संबंधों को स्थिर करता है। भारत-अमरीका संबंधों में आई नरमी ने अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए अवसर सृजित किए। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह समझौता एक बड़ी सफलता से ज्यादा एक दिशा-सुधार है- अनिश्चितता के दौर में खोए हुए रणनीतिक समय को पुन: प्राप्त करने का प्रयास। भारत की बदलती ऊर्जा नीति को वैचारिक पुनर्गठन के बजाय व्यापक आर्थिक समायोजन के रूप में देखा जा रहा है।