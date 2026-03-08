कुलिश जन्मशती पर्व: इस एक विचार को अपना लें तो महिलाएं हो जाएंगी सुरक्षित

कुलिश जी विदेश यात्राएं खूब किया करते थे। हालांकि, उम्र के सातवें दशक में पहुंचने पर उन्होंने विदेश जाना थोड़ा कम कर दिया था। फिर भी जरूरी यात्राएं कर ही लिया करते थे। इस उम्र में विदेश यात्रा कम करने की मुख्य वजह खान-पान की असुविधा थी। ऐसे में अगर उन्हें विदेश जाना ही पड़ता था तो इस बात का इंतजाम कर लेते थे कि खान-पान की ठीक-ठाक व्यवस्था हो जाए। उन्होंने इसका जिक्र अपने लेखों में भी किया था।