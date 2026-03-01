कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शती: संविधान की आत्मा और अंतिम छोर के आदमी की पीड़ा का दस्तावेज

कर्पूर चन्द्र कुलिश जी की जन्म शती पर उनके इस दर्शन का पुनर्पाठ इस बात का प्रमाण है कि वे अपने समय से कितने आगे की सोच रखते थे। आज जब आर्थिक असमानता बढ़ रही है और संवैधानिक मूल्यों को लेकर बहसें तेज हैं, कुलिश जी का साहित्य हमें आगाह करता है। उन्होंने सिखाया कि लोकतंत्र की सफलता इसमें नहीं है कि कितने लोग वोट डालते हैं, बल्कि इसमें है कि कितने लोगों को गरीबी के अभिशाप से मुक्त कर उन्हें संविधान के छाते के नीचे सम्मानजनक जगह दी जाती है। कुलिश जी के लिए पत्रकारिता का अंतिम लक्ष्य यही था-एक ऐसे समाज का निर्माण जहां संविधान केवल राजपत्रों में न रहे, बल्कि सड़क पर चलते हर आम भारतीय के जीवन का स्पंदन बन जाए। उनका यह चिंतन न केवल राजस्थान पत्रिका के लिए, बल्कि समूचे भारतीय मीडिया और नीति-निर्माताओं के लिए आज भी एक अनिवार्य 'मार्गदर्शिका' है।