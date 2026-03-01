भाषा, संस्कृति और संवाद के अनूठे और अप्रतिम शिल्पी: कर्पूर चन्द्र कुलिश जी

सिनेमा और पत्रकारिता के दो अलग-अलग ध्रुवों के बीच का यह अनछुआ और बेहद दिलचस्प किस्सा कुलिश जी की आत्मकथा 'धाराप्रवाह' में विस्तार से मिलता है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि 'शोले' फिल्म में 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं' जैसे कालजयी संवादों से दर्शकों को गुदगुदाने वाले और भारतीय सिनेमा के महान हास्य अभिनेता रहे गोवर्धन असरानी ने हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण और प्रवाह के गुर कर्पूर चन्द्र कुलिश जी से ही सीखे थे। असरानी का मूल संबंध भी जयपुर से ही था। अपनी युवावस्था में, जब असरानी रंगमंच और अभिनय की दुनिया में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब संवाद अदायगी और भाषा की स्पष्टता उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। कुलिश स्वयं शब्दों के जादूगर और भाषा के मर्मज्ञ थे, उन्होंने असरानी को हिंदी भाषा की बारीकियां सिखाईं। कुलिश जी ने उन्हें यह समझाया कि भाषा केवल रटे-रटाए शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है; यह तो भावों की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने असरानी को शब्दों के सही ठहराव, आरोह-अवरोह और वाक्य विन्यास का वह 'धाराप्रवाह' रूप सिखाया, जिसने आगे चलकर असरानी की संवाद अदायगी को बॉलीवुड में सबसे विशिष्ट बना दिया। यह प्रसंग इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कुलिश जी भाषा को केवल अखबार के पन्नों में कैद नहीं मानते थे, बल्कि उसे कला, सिनेमा और जीवन के हर क्षेत्र का प्राणतत्व मानते थे।