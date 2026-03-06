आपकी बात: गर्मी में पेयजल समस्या से निपटने के लिए क्या विशेष प्रयास होने चाहिए?

गर्मी के मौसम में पेयजल संकट हर वर्ष अधिक गंभीर होता जा रहा है। इससे निपटने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जनभागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। वर्षा जल संचयन को घरों और संस्थानों में अनिवार्य बनाया जाए, ताकि वर्षा का पानी संरक्षित होकर भूजल स्तर बढ़ा सके। साथ ही पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों का पुनर्जीवन किया जाना चाहिए। शहरों में पाइपलाइन लीकेज को तुरंत ठीक कर पानी की बर्बादी रोकना भी जरूरी है। यदि सरकार और समाज मिलकर प्रयास करें, तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर