हिमालय में बढ़ता बर्फ का ‘सूखा’, पानी पर गहराता संकट

हिमालय को भारत ही नहीं, पूरे एशिया का जल टावर माना गया है। यह वही पर्वत शृंखला है जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यहां की बर्फ और ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी ही देश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र को सालभर जीवित रखता है लेकिन हाल के वर्षों में हिमालय एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। इसे ग्रेट हिमालयन स्नो ड्राउट कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि सर्दियों में सामान्य से बहुत कम बर्फ गिर रही है और जो बर्फ गिरती भी है, वह जल्दी पिघल जाती है। गत वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव और कमजोर सर्दी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। यह केवल पहाड़ों की समस्या नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की जल, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा बन चुका है। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में पानी की उपलब्धता पर गहरा असर पड़ सकता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डवलपमेंट की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में स्नो पर्सेस्टेंस यानी बर्फ के टिके रहने की अवधि सामान्य से लगभग 23.6 प्रतिशत कम रही, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम स्तर है। यह भी पाया गया कि पिछली पांच सर्दियों में से चार में सामान्य से कम बर्फबारी हुई है।