6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

हिमालय में बढ़ता बर्फ का ‘सूखा’, पानी पर गहराता संकट

केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ग्लेशियर मॉनिटरिंग और सतत विकास पर ध्यान देना होगा। हिमालयी क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण, वनों की कटाई और अनियंत्रित पर्यटन भी इस संकट को बढ़ा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Opinion Desk

Mar 06, 2026

लोकेश त्रिपाठी - वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार,

हिमालय को भारत ही नहीं, पूरे एशिया का जल टावर माना गया है। यह वही पर्वत शृंखला है जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यहां की बर्फ और ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी ही देश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र को सालभर जीवित रखता है लेकिन हाल के वर्षों में हिमालय एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। इसे ग्रेट हिमालयन स्नो ड्राउट कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि सर्दियों में सामान्य से बहुत कम बर्फ गिर रही है और जो बर्फ गिरती भी है, वह जल्दी पिघल जाती है। गत वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव और कमजोर सर्दी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। यह केवल पहाड़ों की समस्या नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की जल, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा बन चुका है। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में पानी की उपलब्धता पर गहरा असर पड़ सकता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डवलपमेंट की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में स्नो पर्सेस्टेंस यानी बर्फ के टिके रहने की अवधि सामान्य से लगभग 23.6 प्रतिशत कम रही, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम स्तर है। यह भी पाया गया कि पिछली पांच सर्दियों में से चार में सामान्य से कम बर्फबारी हुई है।

इसके अलावा, सर्दी 2025-26 के दौरान कई हिमालयी राज्यों में वर्षा और बर्फबारी में भारी कमी दर्ज की गई। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में 99-100 प्रतिशत तक की कमी देखी गई, जबकि जम्मू-कश्मीर में करीब 70-80 प्रतिशत और लद्दाख में 60 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज की गई। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आइएमडी) के आंकड़े भी बताते हैं कि इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहे, जिससे सर्दियों में अपेक्षित बर्फबारी नहीं हो सकी। ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि हिमालय में बर्फ का संकट अब एक गंभीर और लगातार बढ़ती समस्या बन चुका है। इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी नीतियां और तैयारी इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? सरकार ने हाल के वर्षों में क्लाइमेट फंडिंग, ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण पर जोर जरूर दिया है लेकिन हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए विशेष रणनीति की जरूरत है। केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ग्लेशियर मॉनिटरिंग और सतत विकास पर ध्यान देना होगा। हिमालयी क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण, वनों की कटाई और अनियंत्रित पर्यटन भी इस संकट को बढ़ा रहे हैं। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही, राज्यों के बीच जल प्रबंधन को लेकर बेहतर समन्वय होना चाहिए, क्योंकि नदियां कई राज्यों से होकर गुजरती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 02:09 pm

Hindi News / Opinion / हिमालय में बढ़ता बर्फ का ‘सूखा’, पानी पर गहराता संकट

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

जब मंझला व्यापारी मजबूत होगा तभी सशक्त हो पाएगा भारत

ओपिनियन

पितृसत्ता से परिवर्तन तक: स्त्री अस्मिता का उत्कर्ष

ओपिनियन

छाया युद्ध से वैश्विक संकट तक: भारत के लिए चुनौती

ओपिनियन

बिगड़ते ईरान-खाड़ी संबंध: पश्चिम एशिया में अस्थिरता

ओपिनियन

संपादकीयः शिक्षण संस्थानों में बच्चों से भेदभाव चिंताजनक

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.