छाया युद्ध से वैश्विक संकट तक: भारत के लिए चुनौती

भारत के लिए यह स्थिति बहुस्तरीय चुनौती प्रस्तुत करती है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी से आयात करता है, यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई, चालू खाता घाटा और आर्थिक दबाव बढ़ सकते हैं। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय अस्थिरता उनके रोजगार और सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकती है। कूटनीतिक स्तर पर भारत के इजरायल के साथ रक्षा, कृषि और तकनीकी सहयोग मजबूत हैं, वहीं ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएं रणनीतिक महत्व रखती हैं, ऐसे में भारत को सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना होगा। वैश्विक मंचों पर भारत 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति अपनाता है और किसी एक खेमे में खुलकर शामिल होने से बचता है, पर बढ़ता वैश्विक ध्रुवीकरण इस नीति को और जटिल बना देता है। कुल मिलाकर, ईरान-इजरायल संघर्ष केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता का प्रश्न है। अधिकांश बड़ी शक्तियां व्यापक युद्ध से बचना चाहती हैं क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा है, इसलिए संभावना यही है कि टकराव सीमित या प्रॉक्सी रूप में चलता रहे, फिर भी उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती रहेगी।