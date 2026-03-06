बिगड़ते ईरान-खाड़ी संबंध: पश्चिम एशिया में अस्थिरता

फिर पिछले वर्ष 9 सितंबर को इजराइल का कतर सरकार के आवासीय परिसर में ठहरे हुए हमास के नेतृत्व को निशाना बनाने की घटना ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया, जिसमें ईरान तथा खाड़ी देश एक दूसरे के और नजदीक आते हुए प्रतीत हुए। किंतु अमरीका/इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव उत्तर में ईरान का खाड़ी देशों पर मिसाइल एवं ड्रोन्स के माध्यम से हमलों ने इस संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। साथ ही ईरान के खाड़ी देशों (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान) के साथ सुधरते रिश्तों को एक बार फिर से अविश्वास एवं अस्थिरता के नए दौर में ढकेल दिया है। खाड़ी देशों पर हवाई हमलों के संदर्भ में ईरान का मानना है कि उसे अपने खाड़ी पड़ोसियों के प्रति कोई शत्रुता नहीं है और वह अपनी कार्रवाइयों को खाड़ी देशों पर सीधे हमले के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति के जवाब के तौर पर देखता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी दोहराया है कि तेहरान अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। हालांकि खाड़ी देशों से जारी बयान इस दावे का खंडन करते हैं। साथ ही खाड़ी देशों से जारी सार्वजनिक बयान, ईरान की कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा कर रहे हैं और गंभीर परिणामों की चेतावनी भी देते हैं।