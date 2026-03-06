पितृसत्ता से परिवर्तन तक: स्त्री अस्मिता का उत्कर्ष

सबसे क्रूरतम पहलू कन्या भ्रूण हत्या के रूप में रहा है। जन्म से पहले ही कन्या को जीने के अधिकार से वंचित किया कर दिया जाता था, जो बच जातीं उनका जीवन अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक संघर्ष बन जाता। महिलाओं की साक्षरता दर अब भी पुरुषों से कम बनी हुई है। समाज में व्याप्त दोहरे मापदंड ही महिलाओं की स्वतंत्रता को हनन करने के लिए उत्तरदायी हैं। दशकों के संघर्ष के बाद महिलाओं ने स्वयं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना शुरू किया है, परंतु इनमें भी उन्हें दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप शोध बता रहे हैं कि महिलाओं में हृदय संबंधी बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के प्रयास काफी तेजी से हो रहे हैं।