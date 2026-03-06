जब मंझला व्यापारी मजबूत होगा तभी सशक्त हो पाएगा भारत

व्यापारियों को एक समान देखने और अनावश्यक उत्पीडऩ रोकने के लिए जवाबदेही का विकेंद्रीकरण जरूरी है। डिजिटल एवं फेसलेस सिस्टम की जरूरत है। मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म करना होगा। जांच और ऑडिट का चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिये होना चाहिए। व्यापारी सुरक्षा कानून आवश्यक है। जिस तरह डॉक्टरों या सरकारी सेवकों के लिए विशेष सुरक्षा कानून हैं, उसी तरह 'राजस्व दाताओं' के लिए भी एक सुरक्षा कानून होना चाहिए। नियमों का सरलीकरण भी होना चाहिए। मंझले व्यापारियों के लिए 'कम्प्लायंस' का बोझ कम होना चाहिए। लोकतंत्र में न्याय तभी सार्थक है, जब वह समाज के हर वर्ग के लिए एक समान हो। उसे 'शिकार' समझने की मानसिकता का अंत होना चाहिए। व्यवस्था को यह समझना होगा कि यदि यह वर्ग टूट गया तो अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा ढह जाएगा। सरकार को चाहिए कि वह 'व्यापारी सम्मान' को केवल नारों तक सीमित न रखे, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तय कर एक ऐसा माहौल बनाए, जहां व्यापारी डर के साये में नहीं, बल्कि स्वाभिमान के साथ अपना काम कर सके। यदि भारत को वास्तव में एक मजबूत, संतुलित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनानी है तो मंझले व्यापारियों के लिए विशेष नीति ढांचे, सरल नियमों और वित्तीय सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी होगी।