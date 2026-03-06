इमरजेंसी 1975: जब कुलिश जी के ‘मौन शंखनाद’ और कलम की गूंज से थर्रा गई थी दिल्ली की सत्ता

Emergency in India: भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल समाचार पत्र के संस्थापक नहीं, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन, एक विचार और एक अडिग स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। पत्रकारिता के मनीषी और शलाका पुरुष राजस्थान पत्रिका के संस्थापक संपादक, कर्पूर चन्द्र कुलिश जी (Karpoor Chandra Kulish)का नाम इस सूची में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जब सत्ता का सूर्य अपने चरम पर था और लोकतंत्र पर ग्रहण लगाने की तैयारी की जा रही थी, तब उन्होंने सच लिखा। आज जब हम और आज की पत्रकारिता की तुलना करते हैं, तो कुलिश जी का व्यक्तित्व एक 'लाइटहाउस' की तरह खड़ा दिखाई देता है, जो बताता है कि जब आंधियां तेज हों, तब दीये की लौ को कैसे बचाया जाता है। एक बात का जिक्र प्रासंगिक है कि 1975 का वह दौर, भारतीय राजनीति और पत्रकारिता, दोनों के लिए अग्निपरीक्षा का समय था। जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक वज्रपात जैसा था। उस समय, जब अधिकतर मीडिया संस्थान सत्ता के भय से कांप रहे थे या मौन धारण कर रहे थे, कुलिश जी की लेखनी ने बेबाकी से सत्य का साथ दिया।