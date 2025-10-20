Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : सत्ता से दोस्ती पत्रकारिता को बीमार करने वाली

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्मशती वर्ष के मौके पर उनसे जुड़े संस्मरण साझा किए हैं पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित मोहन वीणा वादक पं. विश्वमोहन भट्ट ने।

3 min read

जयपुर

image

Patrika Desk

Oct 20, 2025

Karpoor-Chandra-Kulish

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश। फोटो: पत्रिका

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्मशती वर्ष के मौके पर उनसे जुड़े संस्मरण साझा किए हैं पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित मोहन वीणा वादक पं. विश्वमोहन भट्ट ने। कुलिश जी के बनाए धारावाहिक ‘गीत गोविन्द’ से अपने जुड़ाव और कुलिश जी से समय-समय पर हुई मुलाकातों का जिक्र करते हुए पं. भट्ट का कहना है कि कुलिश जी के व्यक्तित्व का प्रभावशाली पहलू उनकी निर्भीकता थी। उनका एक ही मंत्र था - सच कहने का साहस रखो।

मुझे आज भी कुलिश जी से अपनी वह मुलाकात याद है जब वे ‘गीत गोविन्द’ धारावाहिक बनाने में जुटे थे। उन्होंने मुझे बुलाकर सहज इस धारावाहिक का संगीत पक्ष देखने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि गीत गोविन्द केवल धुनों का नहीं, भावों का महाकाव्य है। इसे संगीत के साथ ही जीना होगा। उनकी सादगी और भरोसे ने मुझे भीतर तक छू लिया। वे हर पद का मर्म समझाते-कभी राधा का विरह, कभी कृष्ण का माधुर्य। मैं हैरान था यह महसूस करके जैसे यह महाकाव्य उनकी रगों में बहता था। संगीत संयोजन करते समय उनका मार्गदर्शन मेरे लिए गुरु-दर्शन जैसा अनुभव था।

फिर वर्ष 1994 का वह अवसर आया जब मुझे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड मिला। कुलिश जी की पहल पर ही जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इस अवार्ड के बाद मेरा नागरिक अभिनंदन हुआ। तब मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत थे। राज्य सरकार से एक लाख रुपये की सम्मान राशि भी प्राप्त हुई थी। उस दिन मंच पर खड़े होकर मैं सोच रहा था कि यह सम्मान कुलिश जी की उदारता और दृष्टि का ही परिणाम है। इसके बाद भी जब जब भी उनसे मुलाकात होती तो उनका मार्गदर्शन मुझे जीवन को दिशा देने का काम करने वाला ही रहा। वे बातचीत में कहते थे कि पत्रकार या कलाकार तभी बड़ा होता है जब वह जमीनी सच्चाई से जुड़ा रहे। साथ ही नसीहत भी देते कि कभी आसमान में उड़कर धरती से रिश्ता मत खोना। उनकी बातें इतनी साफ और व्यावहारिक होती थीं कि जैसे धुंध छंट जाए और रास्ता साफ दिखने लगे।

कुलिश जी के व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली पहलू उनकी निर्भीकता थी। वे सत्ताधारियों को सच कहने से कभी नहीं हिचके। एक बार की मुलाकात में उन्होंने कहा था कि ‘सत्ता से दोस्ती पत्रकारिता को बीमार कर देती है। पत्रकार का एक ही दोस्त है, जनता।’ कुलिश जी का लेखन सदैव प्रेरक और सरकारों को सचेत करने वला रहा।अपने संपादकीय सहयोगी कैलाश मिश्र के निधन पर उन्होंने जिन भावों से श्रद्धांजलि आलेख लिखा वह आत्मीयता और संवेदनाओं से भरा था। अपने समय-समय पर अग्रलेख व आलेखों में भी उन्होंने यह साबित किया कि पत्रकारिता का धर्म है- जनता की आवाज बनना, सत्ता से सवाल करना। साथ ही लोकतंत्र की रक्षा करना। उनका मानना था कि अगर पत्रकार सच छुपाता है या दबाव में झुकता है, तो वह अपने धर्म से भटक जाता है। पत्रिका के शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों के बीच भी उनके सपने बड़े थे। वे कहते भी थे, कि कागज और स्याही कम हो सकती है लेकिन कभी हौसला कम नहीं होना चाहिए। कुलिश जी की आज के युवाओं के लिए बड़ी सीख यही है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, ईमानदारी और जनपक्ष को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। नवोदित पत्रकारों को तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना है कि कुलिश जी ने सदैव जनपक्ष का साथ दिया और कभी पत्रकारिता को सत्ता की कठपुतली नहीं बनने दिया। उनका एक ही मंत्र था-सच कहने का साहस रखो, जनता के साथ खड़े रहो और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव आगे रहो। देखा जाए तो यही पत्रकारिता का सच्चा धर्म है।

ये भी पढ़ें

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : इमारतों को लाक्षागृह बनने से बचाना होगा
ओपिनियन
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

Updated on:

20 Oct 2025 10:48 am

Published on:

20 Oct 2025 10:45 am

Hindi News / Opinion / कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : सत्ता से दोस्ती पत्रकारिता को बीमार करने वाली

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: कैसी नीति? कैसी निगरानी?

PRAWAH
ओपिनियन

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म की अभिव्यक्ति है माया

ओपिनियन

प्रसंगवश: सड़क पर गड्ढे से हादसे पर मुआवजे का आदेश, छत्तीसगढ़ में भी हो लागू

Road Accident
ओपिनियन

Podcast: शरीर ही ब्रह्माण्ड: ब्रह्म की अभिव्यक्ति है माया

ओपिनियन

अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है सोने-चांदी की चमक

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.