कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : सत्ता से दोस्ती पत्रकारिता को बीमार करने वाली

कुलिश जी के व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली पहलू उनकी निर्भीकता थी। वे सत्ताधारियों को सच कहने से कभी नहीं हिचके। एक बार की मुलाकात में उन्होंने कहा था कि ‘सत्ता से दोस्ती पत्रकारिता को बीमार कर देती है। पत्रकार का एक ही दोस्त है, जनता।’ कुलिश जी का लेखन सदैव प्रेरक और सरकारों को सचेत करने वला रहा।अपने संपादकीय सहयोगी कैलाश मिश्र के निधन पर उन्होंने जिन भावों से श्रद्धांजलि आलेख लिखा वह आत्मीयता और संवेदनाओं से भरा था। अपने समय-समय पर अग्रलेख व आलेखों में भी उन्होंने यह साबित किया कि पत्रकारिता का धर्म है- जनता की आवाज बनना, सत्ता से सवाल करना। साथ ही लोकतंत्र की रक्षा करना। उनका मानना था कि अगर पत्रकार सच छुपाता है या दबाव में झुकता है, तो वह अपने धर्म से भटक जाता है। पत्रिका के शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों के बीच भी उनके सपने बड़े थे। वे कहते भी थे, कि कागज और स्याही कम हो सकती है लेकिन कभी हौसला कम नहीं होना चाहिए। कुलिश जी की आज के युवाओं के लिए बड़ी सीख यही है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, ईमानदारी और जनपक्ष को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। नवोदित पत्रकारों को तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना है कि कुलिश जी ने सदैव जनपक्ष का साथ दिया और कभी पत्रकारिता को सत्ता की कठपुतली नहीं बनने दिया। उनका एक ही मंत्र था-सच कहने का साहस रखो, जनता के साथ खड़े रहो और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव आगे रहो। देखा जाए तो यही पत्रकारिता का सच्चा धर्म है।