आपकी बात: पर्यटक सीजन में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए क्या विशेष प्रयास होने चाहिए?

मुख्य सड़कों को एकतरफा बनाया जाए

पर्यटक सीजन में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए प्रशासन को मल्टी-लेवल पार्किंग और शहर के बाहर 'पार्क एंड राइड' की सुविधा अनिवार्य करनी चाहिए। पर्यटकों को अपने वाहन दूर पार्क कर इलेक्ट्रिक शटल बसों का उपयोग करना चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोकप्रिय स्थलों पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और क्षमता आधारित प्रवेश लागू करना जरूरी है। मुख्य सड़कों को वन-वे बनाया जाए और प्रतिबंधित पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग करने पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ ही, रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देकर वाहनों के दबाव को बांटा जा सकता है। - नमन कांकरिया, चेन्नई