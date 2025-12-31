आपकी बात: हेट क्राइम के मामलों पर अंकुश के लिए किन प्रयासों की जरूरत है?

पुलिस और समुदाय मिलकर काम करें

आमजन में सहनशीलता की कमी, मन में नकारात्मक विचारों का बढ़ना, सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज और नफरत भरे भाषणों के कारण जाने अनजाने में व्यक्ति घृणा आधारित अपराधों में शामिल हो जाता है। समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग, डिजिटल जवाबदेही, स्कूलों में नैतिक शिक्षा और सहिष्णुता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना आवश्यक है। हेट क्राइम से पीड़ित व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि गहरे मानसिक आघात से भी गुजरता है। कानूनी सहायता के साथ-साथ उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। व्यक्ति के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली