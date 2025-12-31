31 दिसंबर 2025,

बुधवार

ओपिनियन

आपकी बात: हेट क्राइम के मामलों पर अंकुश के लिए किन प्रयासों की जरूरत है?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं, प्रस्तुत है पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

image

Opinion Desk

Dec 31, 2025

सहिष्णुता बढ़ाने का प्रयास करें
हेट क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता अभियान, सामुदायिक पुलिसिंग, सख्त कानून और तेजी से न्याय जैसे बहुआयामी प्रयासों की जरूरत है। पीड़ितों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की जाए। ताकि समाज में सहिष्णुता बढ़े, कानून का डर पैदा हो और पीड़ितों का भरोसा कायम हो सके। इसके अलावा मास मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए हेट क्राइम के हानिकारक प्रभावों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। स्कूलों और समुदायों में पूर्वाग्रह-विरोधी और सहिष्णुता बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाए जाए। - सुरेश विश्नोई, पोकरण

सामुदायिक संवाद बढ़े
हेट क्राइम पर अंकुश के लिए कड़े और निष्पक्ष कानूनों का सख्त पालन, त्वरित पुलिस कार्रवाई, फास्ट-ट्रैक अदालतें, और पीड़ित संरक्षण तंत्र आवश्यक हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पर निगरानी, शिक्षा व जागरूकता अभियान, सामुदायिक संवाद तथा राजनीतिक-प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशील और जिम्मेदार बयानबाजी से समाज में विश्वास और सौहार्द मजबूत किया जा सकता है। - कुशाग्र स्वामी, झालावाड़

सामाजिक एकता मजबूूत करें
हेट क्राइम यानी घृणा अपराध पर प्रभावी अंकुश के लिए मजबूत और स्पष्ट कानूनों की आवश्यकता है। पुलिस और न्यायिक प्रणाली को पूर्वाग्रह-मुक्त होकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त कानूनी प्रवर्तन के साथ शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन जरूरी हैं। मीडिया की भूमिका निष्पक्ष रहे और वह पीड़ितों की आवाज बने। लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। - शिवजी लाल मीना, जयपुर

नफरत पर सख्त लगाम लगे
हेट क्राइम रोकने के लिए सख्त कानूनों का बिना भेदभाव कठोर क्रियान्वयन जरूरी है। पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह निष्पक्ष व संवेदनशील होकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाली भाषा पर कड़ा नियंत्रण और स्पष्ट दंड व्यवस्था हो। स्कूलों-कॉलेजों में सहिष्णुता, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सम्मान की शिक्षा दी जाए। राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व जिम्मेदार भाषा व आचरण से उदाहरण पेश करें। साथ ही पीड़ितों को त्वरित न्याय, सुरक्षा और पुनर्वास मिले, तभी समाज में विश्वास कायम होगा और हेट क्राइम पर प्रभावी रोक लग सकेगी। -राकेश खुडिया, श्रीगंगानगर

जन-जागरूकता के प्रयास हो
हेट क्राइम जैसे जातीय द्वेष, धार्मिक कट्टरता, यौन उत्पीड़न और लैंगिक हिंसा पर नियंत्रण के लिए पुलिस की सख्ती और त्वरित न्याय आवश्यक है। पुलिस-प्रशासन की संवेदनशीलता, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पर कड़ा नियंत्रण, शिक्षा के माध्यम से सहिष्णुता और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार जरूरी है। साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा, भरोसेमंद शिकायत तंत्र, प्रशासन-समुदाय सहयोग और जन-जागरूकता से ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। - डॉ. राजीव कुमार, जयपुर

पीड़ित की तत्काल सहायता करें
पुलिस और समुदायों के बीच मजबूत साझेदारी बनानी चाहिेए ताकि घृणा-संबंधी घटनाओं को गंभीर अपराध बनने से रोका जा सके। पुलिस को पीड़ितों के प्रति संवेदनशील और त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी ताकि वे रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित हों। पीड़ितों के लिए सहायता तत्काल हो। हेट क्राइम पीड़ितों के लिए विशेष सहायता, सुरक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना कारगर है। - सुरेश मांजू, फलोदी

सामाजिक विश्वास बढ़ाएं
हेट क्राइम रोकने का सबसे प्रभावी उपाय विश्वास बहाल करना है। प्रशासन का निष्पक्ष व्यवहार, पुलिस की संवेदनशील कार्रवाई और अफवाहों पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है। पीड़ितों को त्वरित न्याय और सामाजिक संरक्षण न मिले तो डर स्थायी रूप ले लेता है। स्कूलों से लेकर सार्वजनिक मंचों तक सहिष्णुता और संवाद की शिक्षा दी जानी चाहिए। मीडिया और सामाजिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वे नफरत नहीं, विवेक को मंच दें। नफरत तभी थमती है, जब समाज उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। - राजेन्द्र कुमार जांगिड़, बालोतरा

पुलिस और समुदाय मिलकर काम करें
आमजन में सहनशीलता की कमी, मन में नकारात्मक विचारों का बढ़ना, सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज और नफरत भरे भाषणों के कारण जाने अनजाने में व्यक्ति घृणा आधारित अपराधों में शामिल हो जाता है। समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग, डिजिटल जवाबदेही, स्कूलों में नैतिक शिक्षा और सहिष्णुता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना आवश्यक है। हेट क्राइम से पीड़ित व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि गहरे मानसिक आघात से भी गुजरता है। कानूनी सहायता के साथ-साथ उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। व्यक्ति के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली

समान व्यवहार और सख्त कार्रवाई हो
आजकल कदम-कदम पर हेट क्राइम नजर आता है। इस पर प्रभावी अंकुश के लिए सख्त और स्पष्ट कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, पुलिस और प्रशासन को संवेदनशील प्रशिक्षण देकर त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षा के माध्यम से सहिष्णुता, विविधता और संवैधानिक मूल्यों का प्रसार आवश्यक है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पर कड़ी निगरानी हो। साथ ही पीड़ितों के लिए संरक्षण, न्याय और पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। अपनी वाणी से सामाजिक वातावरण को संतुलित रखने की लोगों को कोशिश करना चाहिए। - अमृतलाल मारू, इंदौर

नकारात्मक धारणा न बनाएं
सभी समुदायों के मध्य संवाद स्थापित करे तथा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे पूर्वाग्रह को तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जानी चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक या झूठी खबरें प्रसारित करे तो उसकी पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक समुदायों में आपसी सौहार्द नहीं बनेगा तब तक हेट क्राइम को नहीं रोक जा सकता है। - गजेंद्र चौहान, डीग

न्यायिक व्यवस्था ज्यादा संवेदनशील हो
हेट क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले सख्त और निष्पक्ष कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को संवेदनशील बनाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय देना आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से समाज में सहिष्णुता, समानता और आपसी सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाकर आपसी विश्वास मजबूत करना चाहिए। - अनन्या बिश्नोई, जोधपुर

सामुदायिक जागरूकता बढ़ाएं
हेट क्राइम के मामलों पर अंकुश के लिए सख्त कानून, तेजी से न्याय और समुदाय में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस और न्याय प्रणाली को संवेदनशील बनाने, पीड़ितों को समर्थन देने और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने की भी आवश्यकता है। सुरक्षित और गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। - राजन गेदर, सूरतगढ़

Published on:

31 Dec 2025 05:44 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात: हेट क्राइम के मामलों पर अंकुश के लिए किन प्रयासों की जरूरत है?

