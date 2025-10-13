कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : इमारतों को लाक्षागृह बनने से बचाना होगा

अग्नि का स्वभाव ही भक्षण करने का है। वेद में उसे उन्माद या भोक्ता कहा गया है। भोग्य पदार्थ को चट करने के बाद तो अग्नि स्वयं ही समाप्त हो जाती है। विज्ञान भवन का अग्निकाण्ड देश के वास्तु शिल्पियों एवं नीति निर्माताओं की आंखें खोलने के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। यह इतना गंभीर प्रश्न है कि हमें अपनी वास्तु नीति पर पूर्णत: नये सिरे से विचार करना होगा। इन सबके पीछे भी जो प्रबल कारण है वह हमारा आधुनिक वास्तु शिल्प जिसका आधार है सीमेंट, कंक्रीट और वायुविहीन भवन की रचना। सीमेंट, कंक्रीट, इस्पात, तारकोल, फोम, प्लाइवुड, रबरयुक्त गलीचे कृत्रिम धागे वाले पर्दे सनमाइका और पेंट वार्निश सब मिलकर अग्नि का स्तूप खड़ा कर देते हैं इन सबको भभकने का बहाना मात्र चाहिए। और एक बार भभक उठें तो कोई भी अग्निशामक यंत्र उन्हें तब तक नहीं दबा सकता जब तक कि संपूर्ण ज्वलनशील सामग्री ध्वस्त न हो जाए और अपने साथ दूसरे पदार्थों को भी चट न कर जाए। यदि भवन की रचना में खुलावट न हो तो अग्रि की तीव्रता की कोई सीमा नहीं रहती। अग्नि दुर्घटनाओं की जांच के विवरणों में जो मूलभूत बातें हमारे सामने आती है उनका निराकरण करने को हम तैयार हैं या नहीं। यह तो स्पष्ट ही है कि भवन सामग्री ही ज्वलनशील होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है और भवनों को भस्मीभूत होने से नहीं रोका जा सकता। वास्तु शिल्प की किसी भी नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह होना चाहिए कि वह मानव शरीर के लिए बनाई जा रही है। मानव शरीर जिन पदार्थों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और प्रकाश से बना हुआ है उन पदार्थों की भूमिका प्रस्तावित भवन में क्या होगी। वर्तमान में वास्तु शिल्पी का सर्वाधिक आग्रह ले आउट, फिटिंग और चमक-दमक पर रहता है और नए नए आकार-प्रकार बनाकर भवन खड़े कर देना उसका एकमात्र प्रयास रहता है। मुझे कटु भाषा इसलिए लिखनी पड़ रही है कि आज का वास्तु शिल्पी साधारण बातों को भी ध्यान में नहीं रखना चाहता जिनका संबंध हमारे वायुमंडल, पर्यावरण और मानव शरीर से रहता है।