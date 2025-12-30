हिंद-सिंध प्रेम की साझी विरासत ‘अजरख’ के संरक्षण की जरूरत

परम्परागत डिजाइन में गेनी, खारक, लोंग, हांसा, ढीबरी, तारा, फूलडी, चेतन चौकड़ी, कटार प्रमुख रूप से हैं। प्रिंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ब्लॉक शीशम की लकड़ी से तैयार होते हैं जिसे भांत कहते है, भांत को बनाने वाले भांतकड़ा कहलाते हैं। गुजरात में कच्छ के धामडका, अजरकपुर और डीसा, राजस्थान में बाड़मेर, बालोतरा सिंध पाकिस्तान में खैरपुर, डेरकी, दावावाडा, खानपुर, हाला, मिठयाडी, पिथौरा, अमर कोट, धोरा नारा, दूंद आलिया, दूंद आदम, सैयद का गांव, सांगड मलीर, मीठी, खांडीयारी, मोलारिया, नबीसर, मीरपुर खास, थट्टा, हाबीलो, बधार, भिट शाह अजरख कला के घर हैं। अजरख को अरबी शब्द बताया जाता है जिसका अर्थ नीला है। संस्कृत में इसी शब्द को फीका न पडऩे वाला रंग बताते हैं। विशुद्ध अजरख हस्तशिल्प प्रिंट कपड़े के दोनों तरफ किया जाता है जिसे बेपुरी भी कहते हैं। जितना धोया जाएगा रंग निखरते जाएंगे। सच्चे प्रेम की तरह फीका नहीं पड़ता। सिंध इंडिगो और कॉटन का निर्यातक क्षेत्र रहा है, इसलिए भी इस कला को संबल मिला। कॉटन के साथ सिल्क कपड़े पर भी काम होता है। हिंगलाज माता को अजरख सृजन और संरक्षण की देवी माना जाता है। ग्रीक मायथोलॉजी में हेरा-एथेना को हस्तशिल्प के संरक्षक की देवी मानते हैं। हिंगलाज माता को सुमेरियन देवी से जोड़कर देखा जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लासबेला जिले में स्थित है। यह देवी राजपूत, चारण, खत्री एवं अन्य समुदाय की कुलदेवी भी है। मुस्लिम नानी बाई या लाल चोगे वाली मां कहते हैं। अजरख तैयार करने में पहले छह महीने लगते थे। एक अजरख को तैयार करने में 23 चरणों से गुजरना पड़ता था, अब 8-14 चरण में पूरा कर देते हैं। अब दो सप्ताह में कार्य को अंजाम दे देते हैं। अजरख का प्राकृतिक रंगों से दूर होते जाने से एक विशुद्ध प्रेम कला विलुप्त हो रही है।