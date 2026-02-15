आपकी बातः सड़क किनारे लगे पौधों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

पौधे हैं शहरों के जीवित प्रहरी

सड़क किनारे लगाए गए पौधे केवल सजावट नहीं, बल्कि शहरों के 'जीवित प्रहरी' हैं। वे प्रदूषण कम करते हैं और तापमान संतुलित रखते हैं। दुख की बात है कि देखरेख की कमी और पशुओं या वाहनों की वजह से कई पौधे शुरुआती दौर में ही नष्ट हो जाते हैं। हर पौधे पर मजबूत ट्री गार्ड लगाया जाए और नियमित सिंचाई की व्यवस्था हो। स्कूलों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संस्थानों को 'गोद लो एक पौधा' जैसे अभियान से जोड़ा जाए। यदि आज हम इनकी रक्षा करेंगे, तो कल यही पौधे शहरों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएंगे। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर