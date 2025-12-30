5 Puppies Burnt Alive: यह महज हिंसा नहीं, दम तोड़ती इंसानियत का सबूत है!  

इस तरह की घटनाओं में महज जानवर का अंत नहीं होता, मानवता और इंसानियत भी दम तोड़ती हैं। हमारे मूल्य, हमारी सीख सब नष्ट हो जाते हैं। किसी को जिंदा जला देना, उसके दर्द में सुकून महसूस करना, हमारे क्रूर बनने की निशानी है। और इसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिन्हें ऐसे अपराध सही लगते हैं उन्हें समझना चाहिए कि क्रूरता कभी सिलेक्टिव नहीं हो सकती, आज बेजुबान को मारने वाला कल इंसान का भी दुश्मन बन सकता है। संवेदनशील से क्रूर बनने के बीच बस एक महीन रेखा होती है, एक बार इस रेखा को पार करने वाला किसी भी हद तक जा सकता है। समाज की सुरक्षा के नजरिए से भी ऐसी मानसिकता वाले खतरनाक हैं। लिहाजा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, केवल कानून के स्तर पर नहीं बल्कि समाज के स्तर पर भी।