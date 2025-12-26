सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के धमाकेदार रहने के आसार, 50 हजार लोग कर रहे एक फैसले का इंतजार

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जुलाई में कुत्तों के हमलों से जान चले जाने के मामले सामने आए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया। शुरुआत में कोर्ट ने नगर निगम को आठ हफ्तों के अंदर सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने के आदेश दिए थे। लेकिन इस फैसले का एनिमल लवर्स ने कड़ा विरोध किया जिसके बाद इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा गया। उसके बाद कोर्ट ने फैसला बदलते हुए कहा कि पहले कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब 7 जनवरी को अदालत आवारा कुत्तों से जुड़े नियमों पर उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई करेगी।