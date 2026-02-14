UGC कानून पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा, महिला यूट्यूबर से बदसलूकी का आरोप

जानकारी के मुताबिक, दोपहर में UGC के नए एक्ट के समर्थन में छात्रों ने रैली निकाली थी। छात्र इस कानून को लागू करने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान एक युवा यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहां पहुंची और छात्रों से UGC कानून को लेकर सवाल पूछने लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सवाल-जवाब के दौरान माहौल अचानक गरमा गया। आरोप है कि कुछ छात्रों ने उनके नाम के टाइटल पर आपत्ति जताई, उनसे जाति पूछी और फिर कथित रूप से धक्का-मुक्की व हाथापाई की।