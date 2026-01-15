15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर चेतन आनंद क्या बोले

Bihar politics: बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जब JDU विधायक चेतन आनंद से मंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हालात जो भी हों, वह उसके लिए तैयार हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 15, 2026

bihar politics

जदयू विधायक चेतन आनंद (फोटो- पत्रिका)

Bihar Politics: मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में "दही-चूड़ा" की मिठास के साथ-साथ कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं की गर्मी भी महसूस की जा रही है। गुरुवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और JDU विधायक चेतन आनंद ने पटना में अपने घर पर दही-चूड़ा का भोज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश करीब पांच मिनट रुके, आशीर्वाद दिया और चले गए। हालांकि, नीतीश कुमार की इस छोटी सी मौजूदगी के बाद चर्चा शुरू हो गई कि चेतन आनंद जल्द ही मंत्री बन सकते हैं।

चेतन आनंद ने CM का जताया आभार

मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में कई दही-चूड़ा की दावतों में शामिल हुए, लेकिन चेतन आनंद के घर पर उनका पांच मिनट का दौरा खास तौर पर ध्यान खींचने वाला था। चेतन आनंद ने मुख्यमंत्री के दौरे के लिए आभार जताते हुए कहा कि CM ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर उनसे मुलाकात की और आशीर्वाद दिया।

मंत्री बनने के बारे में चेतन ने क्या कहा?

कैबिनेट विस्तार और मंत्री बनने की अपनी संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर चेतन आनंद ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा, "ऐसी तो कोई इच्छा नहीं रखता हूं, लेकिन हालात और समय के हिसाब से जब जो भी होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं।"

चेतन आनंद के मंत्री बनने की अटकलों को इस बात से भी हवा मिल रही है कि आनंद मोहन की रिहाई में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद 2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान चेतन आनंद ने RJD छोड़कर नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया था।

कांग्रेस विधायकों को लेकर चेतन आनंद का बड़ा दावा

भोज में कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर चेतन आनंद ने उनके संभावित दल-बदल पर खुलकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधायकों को "ठीक से बुलाया जाए", तो वे सभी JDU में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल, ऐसी अटकलें हैं कि छह कांग्रेस विधायक JDU के संपर्क में हैं और जल्द ही बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है।

तेज प्रताप के भोज पर प्रतिक्रिया

तेज प्रताप यादव ने भी अपने आवास पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें कई NDA मंत्री शामिल हुए थे। इस पर टिप्पणी करते हुए चेतन ने कहा, "तेज प्रताप हमारे यहां आए थे और उन्होंने बहुत प्यार से हमें बुलाया था, इसलिए हम गए। हमें उम्मीद है कि वह हमारे भोज में भी आएंगे।"

आनंद मोहन ने की सीएम नीतीश की तारीफ

इस मौके पर पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने खुद कहा, "नीतीश जी ने बिहार को बदल दिया है। अपराध और पलायन खत्म हो गया है। हम अगले पांच सालों में रोजगार देंगे। हम सब उनके साथ हैं।" इस कार्यक्रम में JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री संजय कुमार और दिलीप जायसवाल और राम कृपाल यादव सहित कई नेता मौजूद थे।

वहीं, मंत्री दिलीप जायसवाल ने आनंद मोहन को अपना "बड़ा भाई" बताया और कहा कि वे सब मिलकर बिहार को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस बिखरे हुए चीनी के दानों की तरह है, जबकि NDA गन्ने के रस की तरह है, जो कभी बिखरता नहीं है।"

ये भी पढ़ें

तेज प्रताप यादव के भोज में नहीं पहुंचे तेजस्वी, बड़े भाई के न्योते के बावजूद घर पर ही खाया दही-चूड़ा
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

15 Jan 2026 03:04 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर चेतन आनंद क्या बोले

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.