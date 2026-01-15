बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर चेतन आनंद क्या बोले

जदयू विधायक चेतन आनंद (फोटो- पत्रिका)
Bihar Politics: मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में "दही-चूड़ा" की मिठास के साथ-साथ कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं की गर्मी भी महसूस की जा रही है। गुरुवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और JDU विधायक चेतन आनंद ने पटना में अपने घर पर दही-चूड़ा का भोज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश करीब पांच मिनट रुके, आशीर्वाद दिया और चले गए। हालांकि, नीतीश कुमार की इस छोटी सी मौजूदगी के बाद चर्चा शुरू हो गई कि चेतन आनंद जल्द ही मंत्री बन सकते हैं।
मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में कई दही-चूड़ा की दावतों में शामिल हुए, लेकिन चेतन आनंद के घर पर उनका पांच मिनट का दौरा खास तौर पर ध्यान खींचने वाला था। चेतन आनंद ने मुख्यमंत्री के दौरे के लिए आभार जताते हुए कहा कि CM ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर उनसे मुलाकात की और आशीर्वाद दिया।
कैबिनेट विस्तार और मंत्री बनने की अपनी संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर चेतन आनंद ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा, "ऐसी तो कोई इच्छा नहीं रखता हूं, लेकिन हालात और समय के हिसाब से जब जो भी होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं।"
चेतन आनंद के मंत्री बनने की अटकलों को इस बात से भी हवा मिल रही है कि आनंद मोहन की रिहाई में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद 2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान चेतन आनंद ने RJD छोड़कर नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया था।
भोज में कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर चेतन आनंद ने उनके संभावित दल-बदल पर खुलकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधायकों को "ठीक से बुलाया जाए", तो वे सभी JDU में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल, ऐसी अटकलें हैं कि छह कांग्रेस विधायक JDU के संपर्क में हैं और जल्द ही बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है।
तेज प्रताप यादव ने भी अपने आवास पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें कई NDA मंत्री शामिल हुए थे। इस पर टिप्पणी करते हुए चेतन ने कहा, "तेज प्रताप हमारे यहां आए थे और उन्होंने बहुत प्यार से हमें बुलाया था, इसलिए हम गए। हमें उम्मीद है कि वह हमारे भोज में भी आएंगे।"
इस मौके पर पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने खुद कहा, "नीतीश जी ने बिहार को बदल दिया है। अपराध और पलायन खत्म हो गया है। हम अगले पांच सालों में रोजगार देंगे। हम सब उनके साथ हैं।" इस कार्यक्रम में JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री संजय कुमार और दिलीप जायसवाल और राम कृपाल यादव सहित कई नेता मौजूद थे।
वहीं, मंत्री दिलीप जायसवाल ने आनंद मोहन को अपना "बड़ा भाई" बताया और कहा कि वे सब मिलकर बिहार को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस बिखरे हुए चीनी के दानों की तरह है, जबकि NDA गन्ने के रस की तरह है, जो कभी बिखरता नहीं है।"
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग