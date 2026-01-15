बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर चेतन आनंद क्या बोले

Bihar Politics: मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में "दही-चूड़ा" की मिठास के साथ-साथ कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं की गर्मी भी महसूस की जा रही है। गुरुवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और JDU विधायक चेतन आनंद ने पटना में अपने घर पर दही-चूड़ा का भोज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश करीब पांच मिनट रुके, आशीर्वाद दिया और चले गए। हालांकि, नीतीश कुमार की इस छोटी सी मौजूदगी के बाद चर्चा शुरू हो गई कि चेतन आनंद जल्द ही मंत्री बन सकते हैं।