तेज प्रताप यादव के भोज में नहीं पहुंचे तेजस्वी, बड़े भाई के न्योते के बावजूद घर पर ही खाया दही-चूड़ा

लालू यादव हर साल मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा की दावत देते थे, लेकिन इस बार लालू-राबड़ी आवास पर RJD की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। तेज प्रताप ने इस कमी को पूरा किया, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया और जन शक्ति जनता दल की तरफ से एक भव्य दावत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में, तेज प्रताप ने न सिर्फ अपने पिता के सामाजिक-राजनीतिक मॉडल को दोहराया, बल्कि इसमें एक नया मोड़ भी जोड़ा और उन्होंने विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों को आमंत्रित किया।