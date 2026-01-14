‘तुम जानता है हम कौन है…’ बाहुबली मुन्ना शुक्ला का नाम लेकर युवक ने दी धमकी, वीडियो वायरल

वायरल क्लिप से ही स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। वीडियो में जैकेट और टोपी पहने युवक अपने सामने खड़े लड़कों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए कहता है, "अरे तुम जानता है हम कौन है, हम मुन्ना शुक्ला का भतीजा हैं रे? चीर के फाड़ के कहां पहुंचा देंगे समझता है तुम? मेरे सामने मत ऐंठना… बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ।” पीछे से एक लड़का जवाब देता है, “हमको काहे ला बतलाइएगा? मेरा घर उसी के बगल में है।" इसके बाद भी स्टेशन मास्टर लगातार धौंस दिखाते नजर आते हैं। यह पूरी बातचीत 40-42 सेकंड की क्लिप में कैद है।