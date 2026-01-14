‘तुम जानता है हम कौन है…’ बाहुबली मुन्ना शुक्ला का नाम लेकर युवक ने दी धमकी, वीडियो वायरल

पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला (फोटो- Munna Shukla Faceboook)
बिहार के वैशाली जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुद को बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का भतीजा बताकर स्थानीय युवकों को धमकी दे रहा है। वीडियो में युवक धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है, जिसमें "मैं तुम्हें फाड़ दूंगा" जैसे शब्द शामिल हैं। वायरल वीडियो की जांच में पता चला कि धमकी देने वाला व्यक्ति लालगंज रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर मनोज कुमार है, जिसका मुन्ना शुक्ला से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। घटना वायरल होने के बाद स्टेशन मास्टर ने माफी भी मांगी है।
वायरल क्लिप से ही स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। वीडियो में जैकेट और टोपी पहने युवक अपने सामने खड़े लड़कों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए कहता है, "अरे तुम जानता है हम कौन है, हम मुन्ना शुक्ला का भतीजा हैं रे? चीर के फाड़ के कहां पहुंचा देंगे समझता है तुम? मेरे सामने मत ऐंठना… बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ।” पीछे से एक लड़का जवाब देता है, “हमको काहे ला बतलाइएगा? मेरा घर उसी के बगल में है।" इसके बाद भी स्टेशन मास्टर लगातार धौंस दिखाते नजर आते हैं। यह पूरी बातचीत 40-42 सेकंड की क्लिप में कैद है।
यह घटना चार-पांच दिन पहले की है, जब कुछ लड़के लालगंज पकड़ी स्टेशन परिसर के आसपास बाइक चला रहे थे। रेलवे नियमों के अनुसार, स्टेशन परिसर में बाइक चलाना या तेज गति से गाड़ी चलाना मना है। स्टेशन मास्टर मनोज कुमार ने इस पर आपत्ति जताई और लड़कों को रोकने की कोशिश की। बताया जाता है कि कुछ देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लड़के बहस करते रहे। इसी दौरान स्टेशन मास्टर को गुस्सा आ गया और उसने लड़कों को डराने के लिए मुन्ना शुक्ला का नाम लिया। इसी बातचीत के दौरान धमकी भरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया।
वीडियो सामने आने के बाद, जांच में पता चला कि स्टेशन मास्टर मनोज कुमार का मुन्ना शुक्ला के परिवार से कोई लेना-देना नहीं है। मनोज ने गुस्से में लड़कों को डराने के लिए उस नाम का इस्तेमाल किया था। मुन्ना शुक्ला के करीबी लोगों के अनुसार, उनका मनोज नाम का कोई भतीजा नहीं है।
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामला रेलवे अधिकारियों तक पहुंचने की संभावना हुई, स्टेशन मास्टर मनोज कुमार ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह एक गलती थी, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गुस्से में उनके मुंह से ये शब्द निकल गए। हालांकि माफी से स्थिति शांत हो गई, लेकिन विभागीय कार्रवाई की संभावना अभी भी बनी हुई है।
वैशाली और आसपास के इलाकों में, पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला अपने राजनीतिक प्रभाव, आपराधिक इतिहास और स्थानीय दबदबे के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि स्टेशन मास्टर ने उनके नाम का इस्तेमाल इस तरह से किया। मुन्ना शुक्ला फिलहाल जेल में बंद हैं।
