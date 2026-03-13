बांका पुलिस लाइन में एक साथ कैसे बीमार हुए 100 से अधिक जवान? जांच के लिए पहुंचे आला अधिकारी

Bihar News: बिहार के बांका जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पुलिस लाइन में दोपहर का खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा जवान अचानक बीमार पड़ गए। फ़ूड पॉइजनिंग की इस घटना से पुलिस लाइंस परिसर में भारी अफरा-तफरी और हंगामा मच गया। सभी बीमार जवानों को तुरंत बांका सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उनका इलाज कर रही है। जानकारी मिलने के बाद जिले के डीएम और एसपी भी अस्पताल पहुंचे और बीमार जवानों का हालचाल जाना।