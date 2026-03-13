‘कहां जा रही है रे… भागो मत’, भाषण देते-देते महिलाओं को टोकने लगे सीएम नीतीश, पूछा- पहले किसी ने काम किया था?

मुख्यमंत्री जब मंच से संबोधन कर रहे थे, तभी कुछ जीविका दीदियां अपनी कुर्सियों से उठकर बाहर जाने लगीं। यह देख नीतीश कुमार ने अपना भाषण बीच में ही रोका और सीधे उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, 'आर भाग नहीं ना रहे हैं, रहिए चुपचाप। कहां जा रही है रे! पहले वाला कोई काम किया था? अब ना हम बता रहे हैं कि काम हो रहा है। वो देखो ना, वो चली गई। हम देख रहे हैं 4-5 उधर भाग रही है। भागो मत, यहीं रहिए।'