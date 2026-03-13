‘ज्यादा देर बात नहीं कर सकता…’ मौत से पहले बिहार के इंजीनियर का आखिरी कॉल; इराक में तेल टैंकर पर हुए हमले में गंवाई जान

देवनंदन के छोटे भाई, कृष्ण नंदन प्रसाद सिंह ने बताया कि देवानंदन प्रसाद सिंह ने इस घटना से कुछ ही समय पहले अपने परिवार से बात की थी। देवनंदन ने फोन पर बातचीत को बहुत छोटा रखा और कहा, 'मैं अभी समुद्र में हूं और ड्यूटी पर तैनात हूं, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। बाद में कॉल करूंगा।' इसके बाद उनका फोन बंद हो गया और परिवार उनसे दोबारा संपर्क नहीं कर पाया। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। अगले दिन, जब शिपिंग कंपनी के अधिकारियों ने फोन करके उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी दी, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई।