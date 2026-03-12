इराक के पास अमेरिकी तेल टैंकरों पर ईरान का हमला, भारतीय नागरिक की हुई मौत

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध का आज 13वां दिन है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया है कि युद्ध में उन्हें जीत हासिल हो चुकी है और अब ईरान में हमला करने जैसा कुछ नहीं बचा। ट्रंप ने इस ओर इशारा किया है कि युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अमेरिका और खास तौर पर इज़रायल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और सिर्फ इज़रायल ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में जिन-जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन देशों पर भी हमले कर रहा है। देर रात ईरान ने इराक (Iraq) के पास हमला किया।