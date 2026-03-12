पाकिस्तान में अपना अहम वाणिज्यिक दूतावास बंद करेगा अमेरिका, हर साल होगी 69 करोड़ की बचत

अमेरिका ने पेशावर में स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का फैसला क्यों लिया? मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है। इस फैसले का मुख्य कारण बजट कटौती और ट्रंप प्रशासन के तहत संघीय एजेंसियों में छंटनी है। पेशावर में स्थित वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने से अमेरिका को हर साल 7.5 मिलियन डॉलर (करीब 69 करोड़ रूपए) की बचत होगी। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि इस फैसले से दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।