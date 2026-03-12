58 उड़ानों से मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की होगी घर वापसी, एयर इंडिया विशेष उड़ानें करेगा संचालित

Air India flight
अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध को 12 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। कई देशों के लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। इनमें भारत के लोग भी शामिल हैं, जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में अब एयर इंडिया (Air India) ने एक बड़ा फैसला लिया है।
मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने 58 निर्धारित और गैर- निर्धारित उड़ानों का संचालन करने का फैसला लिया है। एयर इंडिया की सहयोगी एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस भी इस प्रयास में शामिल है। ये उड़ानें रियाद, जेद्दा, मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, सलालाह, बहरीन, दोहा, कुवैत और तेल अवीव से दिल्ली, मुंबई, कोझिकोड, बेंगलूरु के बीच संचालित होंगी।
युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सांसें अटकी हुई हैं। ऐसे में एयर इंडिया की विशेष उड़ानों के ज़रिए सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित रूप से देश लाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
US Israel Iran War