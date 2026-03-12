12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

58 उड़ानों से मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की होगी घर वापसी, एयर इंडिया विशेष उड़ानें करेगा संचालित

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में कई भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में उनकी घर वापसी के लिए एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 12, 2026

Air India flight

Air India flight

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध को 12 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। कई देशों के लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। इनमें भारत के लोग भी शामिल हैं, जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में अब एयर इंडिया (Air India) ने एक बड़ा फैसला लिया है।

58 उड़ानों से भारतीयों की होगी घर वापसी

मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने 58 निर्धारित और गैर- निर्धारित उड़ानों का संचालन करने का फैसला लिया है। एयर इंडिया की सहयोगी एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस भी इस प्रयास में शामिल है। ये उड़ानें रियाद, जेद्दा, मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, सलालाह, बहरीन, दोहा, कुवैत और तेल अवीव से दिल्ली, मुंबई, कोझिकोड, बेंगलूरु के बीच संचालित होंगी।

सैकड़ों भारतीयों को लाया जाएगा देश

युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सांसें अटकी हुई हैं। ऐसे में एयर इंडिया की विशेष उड़ानों के ज़रिए सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित रूप से देश लाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मुकेश अंबानी की वजह से अमेरिका में खुलेगी 50 साल बाद पहली तेल रिफाइनरी, ट्रंप ने भारत को कहा धन्यवाद
विदेश
Mukesh Ambani with Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Mar 2026 07:11 am

Published on:

12 Mar 2026 07:05 am

Hindi News / World / 58 उड़ानों से मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की होगी घर वापसी, एयर इंडिया विशेष उड़ानें करेगा संचालित

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ ने जारी किया नया फॉर्म I-129, H-1B वीज़ा प्रक्रिया में आएगा बदलाव

US Visa
विदेश

ईरान जंग के बीच बड़ी खबर: स्पेन ने इजरायल से अपना राजदूत हटाया

Spanish diplomat Ana Maria Salomon Perez
विदेश

वाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी सेंध! बैरिकेड तोड़कर घुसी वैन, इलाके में मचा हड़कंप

विदेश

बड़ा झटका: लोकसभा में गिरा ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

Amit shah on no confidence motion of Speaker Om Birla
राष्ट्रीय

टेक जगत पर युद्ध का साया: ईरान की गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को धमकी

Iran-Israel War Google Microsoft
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.