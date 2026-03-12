अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ ने जारी किया नया फॉर्म I-129, H-1B वीज़ा प्रक्रिया में आएगा बदलाव

अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ के अनुसार फॉर्म I-129 वो आधिकारिक याचिका है, जिसे अमेरिकी नियोक्ता किसी विदेशी नागरिक को अस्थायी रूप से अमेरिका में काम या प्रशिक्षण के लिए बुलाने के लिए दाखिल करते हैं। इसके माध्यम से H-1B, H-2A, H-2B, L-1, O-1, P-1, Q-1 और R-1 जैसी कई गैर-आप्रवासी श्रेणियों में वीज़ा के लिए आवेदन किया जाता है। इसी फॉर्म से वर्कर के ठहरने की अवधि बढ़ाने या वीज़ा श्रेणी बदलने का अनुरोध भी किया जा सकता है।