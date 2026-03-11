घर में छिपे ईरान के दुश्मन! अमेरिका-इज़रायल के लिए जासूसी के आरोप में दर्जनों लोग गिरफ्तार

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध को 11 दिन पूरे हो चुके हैं और आज इस युद्ध का आज 12वां दिन है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इज़रायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सहयोगी देशों को भी इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी है और ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ईरान अपने दुश्मनों पर लगातार हमले कर रहा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के दुश्मन सिर्फ सरहद पार ही नहीं हैं।