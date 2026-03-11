भारत को रूस से तेल खरीदने की क्यों दी छूट? अमेरिकी ने बताई असली वजह

Trump Russia oil India: अमेरिका ने एक बार फिर भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के पीछे की वजह बताई है। प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिकी वित्त विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि भारत के लोग अच्छे हैं। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि भारत ने पहले भी रूसी तेल ना खरीदने की अमेरिका की शर्तों को माना है, इसलिए हमने भारत को यह विशेष छूट दी है।