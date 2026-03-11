चीन में नए जातीय एकता कानून के तहत पढ़ाई के लिए मंदारिन को प्राथमिक भाषा बनाया जाएगा। आलोचकों का कहना है कि इससे उइगर, तिब्बती और मंगोल जैसी भाषाओं का इस्तेमाल सीमित हो जाएगा। धर्म या जातीय पहचान के आधार पर विवाह में बाधा डालने की अनुमति नहीं होगी। इससे हान चाइनीज़ और अल्पसंख्यक समुदायों में शादी को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम करना सिखाना होगा। जातीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली हर गतिविधि पर रोक लगाई जाएगी।