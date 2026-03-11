बस में लगी भीषण आग, स्विट्ज़रलैंड में 6 लोगों की मौत

स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के फ्रिबॉर्ग कैंटन (Fribourg Canton) के केर्जर्स (Kerzers) में मंगलवार की शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। शाम के समय एक पोस्टबस में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह बस राष्ट्रीय डाक सेवा से जुड़ी थी। आग लगने के बाद बस धूं-धूं कर जलने लगी और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग की लपटों से इलाके में धुएं का गुबार छा गया।