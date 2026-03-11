Oil Prices: ईरान युद्ध के बीच तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल, कीमतों में 15% से ज्यादा गिरावट

Oil Prices: पश्चिम एशिया में जारी ईरान युद्ध का असर अब सीधे वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई देने लगा है। मंगलवार, 10 मार्च को कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड करीब 15 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। सोमवार को भी बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। एक ही दिन में तेल की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर करीब 84 डॉलर तक आ गई थीं। यानी लगभग 35 डॉलर का उतार-चढ़ाव। डॉलर के हिसाब से देखें तो यह कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन के भीतर दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है।