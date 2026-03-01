ईरान युद्ध का सबसे बड़ा खुलासा: हमले से पहले ही चीन ने लीक कर दी थी अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी!

Artificial Intelligence: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे जंगी तनाव (Iran US Conflict) के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटी है। युद्ध में पहली मिसाइल दागे जाने से बहुत पहले ही, चीन की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) कंपनी ने मध्य पूर्व में अमेरिकी युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन दुनिया के सामने उजागर कर दी थी। ध्यान रहे कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में जैसे ही अमेरिका और इजराइल का संयुक्त 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) चर्चा में आया, इंटरनेट पर सैटेलाइट तस्वीरों का एक सेट (Satellite Images Leak) तेजी से वायरल होने लगा। इन तस्वीरों में अमेरिकी सेना की तैयारियों का ऐसी सीक्रेट था, जिसने सभी को हैरान कर दिया। खास बात यह थी कि इन सैन्य ठिकानों और हथियारों का पूरा ब्यौरा अंग्रेजी के बजाय मंदारिन (चीनी) भाषा में लिखा गया था।