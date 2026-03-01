ईरान का गेम ओवर! इजराइल के दावे पर ट्रंप बोले- बात होगी तो सिर्फ अपनी शर्तों पर…

Geopolitics : मध्य पूर्व (Middle East Crisis) में जारी भीषण जंग (Israel Iran Conflict) के बीच भू-राजनीति एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। इजराइल और अमेरिका के भारी सैन्य व आर्थिक दबाव के चलते ईरान बुरी तरह से घिर गया है। इजराइल ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वर्तमान ईरानी शासन (Iran Regime) के लिए अब 'गेम ओवर' हो चुका है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक रास्ता खुला रखते हुए कहा है कि वह ईरान के साथ नए सिरे से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी नया समझौता पूरी तरह से 'अमेरिकी शर्तों' (Donald Trump Iran Deal) पर ही आधारित होगा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने हालिया सैन्य अभियानों और बड़े हवाई हमलों के बाद दावा किया है कि इस्लामिक रिपब्लिक का पतन अब तय है। ताज़ा रिपोर्ट्स और हालिया '12-दिवसीय युद्ध' के झटकों ने ईरान के वायु रक्षा तंत्र और परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है।