जंग के बीच इज़राइली पीएम ने ईरान को दी धमकी, कहा-‘अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है’

युद्ध के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच खाड़ी देशों में भारी दहशत का माहौल है। ईरान कुवैत और सऊदी अरब की तरफ भी ड्रोन दाग रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को ईरान की तरफ से आ रहे सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से बीच हवा में ही नष्ट करना पड़ रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि यूएई ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की एडवाइजरी जारी की है। इस बीच, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से दुनिया को फौरी राहत देने के लिए अमेरिका तेल से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में ढील देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, ताकि बाजार को स्थिर रखा जा सके।