Encounter : भारत की बड़ी कामयाबी, घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया

Indian Army: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC Naushera) पर भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार मंगलवार, 10 मार्च 2026 को राजौरी जिले के नौशेरा स्थित झंगर सेक्टर (Jhangar Sector) में सेना के जवानों ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी ()Pakistan Terrorist ) को मार गिराया (Indian Army Encounter) है। सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही पुख्ता खुफिया जानकारी मिल गई थी कि सीमा पार से दो आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद सेना की मुस्तैदी और बढ़ा दी गई। 'व्हाइट नाइट कॉर्प्स' के जवानों ने इलाके में अपनी निगरानी कड़ी कर दी। दोपहर करीब 3 बजे नियंत्रण रेखा के पास इन घुसपैठियों की संदिग्ध हलचल देखी गई।