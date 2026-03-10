केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी

इन लाइनों के बनने से ट्रेन चलाने की क्षमता बढ़ेगी, रेल संचालन और समयपालन बेहतर होगा, और यात्रियों व माल ढुलाई दोनों को फायदा मिलेगा। इससे लगभग 14.7 लाख की आबादी वाले 5,652 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही बोलपुर-शांतिनिकेतन, तारापीठ और भीमबांध वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी। यह कोयला, सीमेंट, लोहा-स्टील और अनाज जैसे जरूरी सामान की ढुलाई को भी तेज और सुचारू बनाएगा।